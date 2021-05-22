شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بسيط في درجات الحرارة .. تعرف على الآثار الجانبية للقاح كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، إن الاختلاف بين أنواع لقاحات كورونا المختلفة قليلة جدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميعهم لهم فعالية وآمنين على الصحة.

وأوضح صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن ما يهم في اللقاح ثلاثة أمور، الفعالية والأمان إضافة أن يكون قد مر على ثلاث مراحل لكي يتم إثبات أنه آمن وفعال.

وأشار إلى أن الآثار الجانبية المعتادة من جراء تلقي لقاح كورونا عبارة عن إحمرار وحكة في مكان تلقي اللقاح مع احتمالية ارتفاع درجات حرارة بسيط من ساعتين إلى يوم واحد.