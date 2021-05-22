شكرا لقرائتكم خبر عن «أحلام شتوية».. أول عرض على مسرح السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت فرقة الشمس لذوى الاحتياجات الخاصة، برئاسة الفنانة وفاء الحكيم، والتابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر ست مسرحيات تحت عنوان «أحلام شتوية».

المسرحيات تأليف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف واخراج يوسف ابو زيد وموسيقى وألحان وائل عوض ،استعراضات ميدو آدم،ديكور وازياء نهاد السيد، رسوم متحركة كريم ضاحى ،لوحات أطفال فرقة الشمس تحت إشراف غادة شلبى وبسنت طارق.

و تقدم موسمها الثانى على خشبة مسرح السلام حتى 31مايو ،حيث تقدم مسرحيتى حقول القراميط وملك الشتاء.

بدأ مشروع مسرحيات أحلام شتوية برسوم ست قصص من أطفال فرقة الشمس من تأليف محمد ناصف ،ثم قام ناصف بتحويلها إلى ست مسرحيات مدة كل واحدة حوالى عشرين دقيقة ،و قام الفنان كريم ضاحى بتحويل الرسومات إلى رسوم متحركة بناء على السيناريو المعد داخل النص المسرحى من قبل ناصف .

و بدأت الفرقة بتقديم اول عرضين وهما حقول القراميط وملك الشتا.

و يدور عرض حقول القراميط حول الشاب حسن الذي تربطه مع بقرتهم الصفراء علاقة إنسانية رائعة لدرجة أنها لا ترضخ لحلبها حين تتغيب الام عن البيت إلا له، وكان يرفض أن يضربها أحد أو حتى يزعجها بالعصا لأنها كانت تدور في الساقية مكشوفة العينين وبمحبة ،و يدور الصراع بينه وبين أخيه احمد الذي لم يكن يهتم بها ويسخر منه ويتنمر عليه ويطلب منه ساخرا أن يتزوجها ،لكن البقرة تقدم المعروف حين ينام حسن يوم رى الأرض بجوار الساقية من التعب فتواصل العمل بمفردها دون ازعاجه ويتعجب احمد أن الماء تصل له دون انقطاع وحين يصل له ويراه نائما يعرف الدور الذي لعبته البقرة.

تقدم المسرحية علاقة إنسانية أخرى حين تزوجت عفاف أختهم المعاقة حركيا من شاب سليم رغم سخرية رجال ونساء القرية ،و تشير المسرحية إلى الصعوبات التي يجدها ذوى الاعاقة الحركية في ركوب الموصلات.

قام بدور حسن عمرو عادل باقتدار وفهم للشخصية وقامت بدور الام مارى مجدى ومعتصم هاشم بدور احمد وشهد محمود بدور فاطمة وقد اجادوا جميعا وتطور أدائهم، فيما قام بدور سيدات القرية الساحرات مريم محمد ونهال نبيل وسلمى محمد وهانم اشرف ،كما قام بدور شباب القرية سيف محمد وسيف مصطفى ومصطفى بهاء وعمرو سعيد.

مسرحية حقول القراميط هي مزيج من المسرح والرسوم المتحركة بما يعرف بالفيلمسرح ،فمشهد الرسوم المتحركة يحل على الشاشة حين يصعب وجود ذلك على خشبة المسرح،فمشهد دوران الساقية بالبقرة تولاه الرسوم المتحركة ومشهد القطار كذلك بينما بقية المشاهد حلت على الخشبة ،و الجدير أن هذا المزج يجذب الاطفال ،كما جاءت الاستعراضات والأغانى إضافة للعرض وخاصة استعراض العمل طاقة نور الذي قام بتنفيذه الأطفال مروان ايمن ومحسن مصطفى ومحمد عبداللطيف ومينا ميشيل وأميرة حسن وبسام حسن وعبدالله ممدوح وجنى علاء وأميرة جمال وعيسى امجد وفوزى المغربى وكان ختاما موفقا للمسرحية.

والجدير بالذكر أن أولياء الأمور الأطفال ذوى الاحتياجات وهم مدام عليا ومدام فريال وأستاذة أمنية قد بذلن مجهودا كبيرا مع المخرج المساعد هيثم حسن.

واللافت للنظر أن اطفال ذوى الاحتياجات بمختلف أنواع الاعاقات قد قاموا بتنفيذ العمل بنسبة تعدت ٩٠% من الممثلين مما يؤكد على دور الفن في علاج الكثير من مشكلات الإعاقة.