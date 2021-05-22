شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم علي مراكز توريد القمح في محافظة المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد 41 مركز تجميع قمح في محافظة المنيا، تزاحم المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الحالي 2021، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استلام 210 ألف طن، قمح محلي من المزارعين، داخل 41 مركز تجميع، من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، منذ بدء استلام المحصول، في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح، حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال «يوسف»، إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

استأنف توريد القمح في المنيا - صورة أرشيفية

استأنف توريد القمح في المنيا - صورة أرشيفية