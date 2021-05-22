شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي من وزارة الصحة حول وفاة الفنان سمير غانم بـ«الفطر الأسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترددت أنباء مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي، تفيد بأن السبب الرئيسي لوفاة الفنان الكبير سمير غانم هو إصابته بالفطر الأسود الذي انتشر مؤخرا في الهند، خاصة بعدما أعلن شقيق الفنان الراحل، سمير غانم، أن شقيقه كان قد تخطى كورونا، وأصيب بفشل كلوي حاد، كاشفا إصابة الفنان الكوميدي بمرض «الفطر الأسود» في عينيه.

فيما تفاعلت بعد الجهات ومنها المركز المصري للحق في الدواء، والذي طالب على لسان مديره التنفيذي محمود فؤاد، وزارة الصحة بضرورة التوضيح وإصدار بيان يوضح حقيقة الأمر الذي وصفه بالمرعب حالة وصول السلالة الهندية إلى مصر .

وبالرجوع إلى وزارة الصحة رفض الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، الحديث بشكل مُفصل عن وفاة الراحل سمير غانم، معتبرها نوعا من الخصوصية لا ينبغي الخوض فيه احتراما لمشاعر أسرته ومحبيه، وأيضا احتراما لقدسية وحرمة الموت.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن وزارة الصحة لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بالفطر الأسود في مصر بالنسبة لمرضى كورونا، وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابى كورونا.

وأضاف عبدالفتاح أن هذا الفطر ضعيف وليس مميتا أو قاتلا ويوجد في التربة والأسمدة والمواد العضوية المتحللة ولا يصل للانسان إلى من خلال مرطبات الأكسجين والبيئة غير النظيفة، كما أنه لا يسبب أي مضاعفات لأصحاب المناعة العادية لكنه يؤثر فقط في الأفراد أو المرضى من أصحاب المناعة الضعيفة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة إلى أنه في حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء، مشددا على امتلاك مصر نظام ترصد قويا للأوبئة ويختص بتتبع كافة الامراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمه ويقدم حلولا سريعة لمواجهة الوباء ويطلع على جديد العلم عالميا .

يذكر أن مرض «فطار الغشاء المخاطي» (الفطر الأسود) دفع إلى زيادة الخطر في الهند، إثر أزمة فيروس كورونا الأخيرة التي واجهتها، إذ إنه انتشر بشكل كبير في البلاد، حيث إن «الفطر الأسود» ينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر، وفق «مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة».