شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادقي عزاء وفرح وتغريم ١٥ مواطن ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية خلال الحملات الدورية اليومية للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة، والمحال التجارية من إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ القرارات، تم خلالها فض عزاء كبير بقرية النخاس لعدم الألتزام بالإجراءات الأحترازية، فضلا عن تغريم ١٥ من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامه الواقية، وعلي صعيد آخر تم رفع ٤٤ حالة إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بفض سرادق فرح بعزبة عباس التابعة للوحدة المحلية بدبيج ،ورفع الفراشة واعمال الانارة والكراسي و تم تفرقة الأهالي لمنع التجمعات حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابة بفيروس كورونا.