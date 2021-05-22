شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة غدًا.. واستلام كلمات المرور عبر تطبيق تنويهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق غدا الأحد الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة والتي تعد البروفة الثانية لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية لشهر مايو والتي تعقد على مدار 3 أيام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الأحد الامتحان التجريبي الثاني في مواد اللغة العربية من الساعة 10 : 11 صباحا. واللغة الانجليزية من الساعة 11:30 إلي 12 ظهرا. واللغة الثانية من 12:30 إلي 1 ظهرا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني لامتحانات الثانوية العامة، وأكدت أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية فيخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، ويعد هذا امتحانا تجريبيا بلا درجات، وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس، ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط، وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم كلمات المرور الخاصة بامتحان شهر مايو التجريبى لطلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة الأحد، ستكون عبارة عن عدد من الاسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة حتى نهاية شهر مارس.