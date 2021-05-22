شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تأهيل المباني التراثية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أمين شكرى، أستاذ هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية، والباحث الرئيسي لمشروع BEEP، أن الجامعة نفذت أول مشروع من نوعه لإعادة تأهيل المباني التراثية في الإسكندرية، والذى يضم فيلا قرداحي ومركز الإسكندرية للإبداع، موضحاً ان المشروع ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي وتشترك فيه فرق بحثية من إيطاليا، إسبانيا، قبرص، الأردن، فلسطين، لبنان ومصر، حيث يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات لإعادة تأهيل المباني ذات الطابع التراثي، عن طريق تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني المستهدفة.

وأوضح أن الطاقة هي عماد التنمية ويؤثر الفقد فيها على الاقتصاد الوطني والبيئة والاحتباس الحراري، مما يؤكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني التراثية والمباني العامة وأهمية اعتماد حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور زياد الصياد، عضو هيئة التدريس بقسم العمارة في جامعة الإسكندرية،عضو الفريق البحثي للمشروع، أن فكرة مشروع BEEP تعتمد على إدخال تكنولوجيا المعلومات من خلال استخدام برامج متخصصة ثلاثية الأبعاد مثل المواد المستخدمة في البناء بغرض عمل محاكاة للطاقة داخل المبنى مثل التدفئة في فصل الشتاء والبرودة في فصل الصيف بهدف توفير استهلاك الطاقة عن طريق إضافة أشياء بسيطة للمباني لتوزيع درجات الحرارة أثناء الفصول المختلفة.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع النائب محمد الحناوي، عضو لجنة الإسكان والبنية التحتية في مجلس النواب، تم فيها مناقشة الفرص المختلفة والإطار التشريعي الحالي لتطبيق توفير استخدامات الطاقة في المشروعات القادمة.

جدير بالذكر أن القيمة التاريخية لمبنى قرداحي، تعود إلى أوائل القرن العشرين حيث قام الثرى قرداحى ببنائه بجوار مسرح محمد على باشا (مسرح سيد درويش حاليا)، بالإضافة إلى المبنيين التوأمين اللذين يتقدمان المسرح، ويعد مبنى «قرداحى» أحد المباني المسجلة في مجلد التراث، نظراَ لطرازه المعماري المتميز.

مشروع بحثى جديد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تأهيل المباني التراثية بالاسكندرية