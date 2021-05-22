شكرا لقرائتكم خبر عن فرق متحركة لتقديم لقاح كورونا فى محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه يتم تطعيم المواطنين من خلال تقديم لقاح كورونا من خلال 11 مركزًا ثابتًا، بالإضافة إلى 5 فرق متحركة في نطاق محافظة البحيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ البحيرة على استمرار جهود محافظة البحيرة لمكافحة ومجابهة فيروس كورونا المستجد، وتخصيص 11 مركزًا لتقديم لقاح فيروس كورونا وهي: «معهد دمنهور الطبى- معهد أورام دمنهور- مستشفى ادفينا المركزى- مستشفى كوم حمادة- مستشفى دنشال التعليمى- مستشفى كفر الدوار المركزى- مستشفى غرب النوبارية- المركز الطبى بأبوحمص- المركز الطبى ايتاى البارود- المركز الطبى بالدلنجات- المركز الطبى بالرحمانية»

وأشار المحافظ إلى وجود عدد 5 فرق متحركة تجوب أماكن التجمعات في المحافظة ويتم التطعيم من خلال تلك الفرق المتحركة في الدواوين والهيئات والمصالح بالتنسيق مع مركز معلومات مديرية الصحة في البحيرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وناشد اللواء هشام آمنة، المواطنين التقدم لتلقي اللقاح عبر الطرق عبر موقع حجز اللقاح عبر موقع وزارة الصحة والدخول على صفحة حجز لقاح كورونا أو الاتصال على الخط الساخن 15335، ومن يجد صعوبة في التسجيل يتوجه لأقرب وحدة صحية للتسجيل.