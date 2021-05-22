شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال بيان صحفي، إن اللقاء يأتي ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة، في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام.

وأكد المحافظ أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون جاهزة لهم خلال فترة التدريب وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة في صنع القرار.

ونوه المحافظ إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للتدريب تحت إشراف الدكتور نائب المحافظ من خلال الاحتكاك المباشر بدولاب العمل داخل ديوان عام المحافظة، ومن ثم التطبيق العملي من خلال التدريب الميداني بالمراكز والمدن والأحياء.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة إلى إنشاء قاعدة بيانات قوية وغنية من الكفاءات الشبابية لكي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتكون قادرة على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات.