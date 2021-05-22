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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفر الشيخ» تواصل مواجهة كورونا بتطهير وتعقيم المساجد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إن إدارة الأمراض المتوطنة مستمرة في دورها اليومى لأعمال الرش والتطهير للأماكن العامة والمزدحمة والمدارس وغيرها وذلك خلال الفترة التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا .
وقد قامت الإدارة اليوم بالمرور على المساجد وقامت بالرش والتطهير وتجهيز المساجد، ويأتى ذلك كإجراء وقائى للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وطالبت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ جميع المواطنين بالإلتزام بالتباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامة وأن يحرص كل مواطن على أخذ سجادته الخاصة أثناء كل صلاة .
وفى سياق متصل قالت سلام أن معامل إدارة البلهارسيا والطفيليات المعوية قامت بفحص 35377 عينة بول وعدد 46091 عينة براز خلال شهر مايو على مستوى محافظة كفرالشيخ.
صحه
صحه