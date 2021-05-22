شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يزور معهدًا كوريًا لعلاج الأورام في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،، بزيارة تفقدية لمعهد كوري لعلاج الأورام، بحضورالدكتور تييري فيليب مدير المعهد، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير التعليم العالي للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الحالي.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد، فيما يخص تدريب أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المصريين، على التقنيات الجديدة لعلاج السرطان في مصر بالتعاون مع المعهد، ومناقشة مشروع توقيع اتفاقية بين الجانبين.

واتفق الجانبان على صياغة مذكرة تفاهم، تكون بمثابة أساس لتطوير أي أنشطة مشتركة تتم بين الجانبين في المستقبل.

جدير بالذكر أن المعهد الكوري يعد مؤسسة من المؤسسات المعترف بها كمرفق عام في فرنسا، ويتكون من مجمع مستشفيات ومركز أبحاث، ويعد مركزًا مرجعيًا لسرطان الثدي وسرطانات الأطفال، ويوفر العلاج لأمراض سرطانية أخرى مثل سرطان البروستاتا والمسالك البولية والجهاز الهضمي وعنق الرحم والوجه والرئة والجلد، والعديد من الأمراض الأخرى.