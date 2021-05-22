شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم ترخيص السيارة في المرور .. تعرف على الشروط الجديدة للتجديد وقيمة غرامة التأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رسوم تجديد رخصة سيارة ملاكي تطرق لها قانون المرور الجديد وصوت عليه مواده أعضاء مجلس النواب في شهر مارس الماضي، والذي وضع شروطا جديدة في ترخيص كل سيارات حسب السعة اللترية، وعقوبات على السيارات المخالفة.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها لقرائها، وتنشر الخطوات المطلوبة لترخيص السيارة والضريبة المقررة عليها قبل الذهاب إلى المرور ليتمكن المالك من تجديد تراخيص سيارته في أسرع وقت ممكن.

رسوم تجديد رخصة السيارة عام 2021:

1- رسم الضريبة يقدر بـ 750 جنيها عن كل السنة ويختلف حسب سعة اللترية لكل سيارة.

2- رسم بوليصة تأمين إجباري ويقدر بـ 300 جنيه عن كل سنة.

3- الملصق الإلكتروني ويقدر بـ 225 جنيها بالإضافة إلى رسم تطوير اللوحات المعدنية.

4- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتبدأ من 60 جنيها إلى 350 في السنة حسب السعة اللترية لكل سيارة.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارات الجديدة:

1- بطاقة الرقم القومي يشترط أن تكون سارية.

2- مستند ملكية عقد شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

3- الإفراج الجمركي من الجهة المختصة حالة اذا كانت السيارة واردة من الخارج.

4- ملف استخراج رخصة من المرور.

شروط ترخيص سيارات طبقا للقانون المرور عام 2021:

1- سداد قيمة الضريبة والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية لكل سيارة.

2- سداد قيمة التأمين الإجباري.

3- استيفاء السيارة كافة شروط الأمن والمتانة.

4- تركيب GPS في السيارة كشرط لترخيص السيارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة في المرور:

1- أخذ بصمة الموتور والشاسيه الخاص بالسيارة من خلال المهندس المختص.

2- اعتماد الطفاية وذلك بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات.

3- مراجعة أورنيك الفحص الخاص بالسيارة وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث ويقدر سعرهما بـ 125 جنيها.

4- التوجه لشباك المختص بعد تجهيز أوراق ملف تجديد رخصة السيارة.

غرامة التأخير عن تجديد السيارة عام 2021:

في حالة تأخير قائد السيارة عن تجديد رخصة سيارته يتم فرض غرامة قدرها 300 جنيه مع سحب رخصة القيادة.