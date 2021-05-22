شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 28 محلا ومقهى فى حملات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أحياء محافظة الجيزة، حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ففى حى جنوب الجيزة وبمعاونة الأجهزة الأمنية المرافقة لحملات الرصد والمتابعة تم غلق 11 محلا تجاريا لمخالفتها لإجراءات الحظر ومصادرة 95 حالة إشغال طريق كما شنت إدارة الإشغالات حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة بشوارع "الجامعة، مراد، ميدان الجيزة، رضوان ابن الطبيب، ربيع الجيزى" والتى تم خلالها مصادرة 70 حالة اشغال متنوعة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه فى نطاق مركز ومدينة منشاة القناطر تم غلق 8 محلات تجارية وتحرير 6 محاضر اشغال و4 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، كما أسفرت الحملات بمركز ومدينة البدرشين عن غلق 2 مقهى ومطعم و3 محلات وورشتين ومصادرة 21 شيشة و42 مضبوطات متنوعة، وتحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شن مركز ومدينة الحوامدية عدة حملات والتى أسفرت عن تحرير 2 محضر عدم ارتداء الكمامة و3 محاضر اشغال طريق، بالإضافة إلى رفع 126 طن مخلفات وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع "زكرى إدريس، سعد زغلول، النهضة، السودان، كفر الشيخ".

كما وجه حى الدقى عدة حملات بمختلف قطاعات الحى والتى أسفرت عن تحرير 15 محضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق أحد المطاعم بشارع ميشيل باخوم لإدارته بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر مخالفة انتظار دراجة نارية أعلى الرصيف و4 محاضر إشغال طريق.