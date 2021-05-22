شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تبرز حوار المنسق المقيم فى مصر "إلينا بانوفا" مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت منظمة الأمم المتحدة على حسابها على موقع "تويتر" حوار المنسقة المقيمة في مصر الينا بانوفا مع صحيفة ”الخليج 365”.

وتولت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، منصبها منذ قرابة شهرين، وفى أول حوار صحفى لها، والذي أجرته صحيفة الخليج 365، أكدت على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، وأشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسرعة استجابة مصر لأزمة كورونا.



الأمم المتحدة فى مصر

المنسق المقيم للأمم المتحدة، أكدت أن تمكين المرأة المصرية ودورها البارز فى كل القطاعات، هو إحدى قصص نجاح الدولة المصرية وقيادتها الدولية لملف تمكين المرأة، بالإضافة إلى دور مصر البارز فى عمليات حفظ السلام.



جانب من الحوار مع الزميلة هند مغربى

وقالت فى حوارها إن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة المصرية على خطط عمل مساعدة الدولة المصرية فى استجابتها السريعة للأزمة واستيعاب التحديات التى طرأت على القطاع الصحى والاقتصادى، وكانت الأولوية فى هذه الخطط للفئات الأكثر تضررا، وتم عمل تحليل للوصول الى الفئات الأكثر تضررا من الجائحة بالتنسيق اليومى مع الجهات الحكومية للوصول إليهم، فيما قامت كل الوكالات والبرامج الأممية فى مصر بتعديل خطط عملها تماشيا مع الجائحة وللاستجابة السريعة للأزمة.