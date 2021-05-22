شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن تطوير مستشفيات قصر العينى بتكلفة 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة وعلى رأسها مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى والتى تحرص الجامعة فى كافة مراحله على سلامة الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن قصر العينى يقدم خدمات طبية كبرى ويحمل على عاتقه الخدمة الصحية بمصر ويستفيد من خدماته القادرون وغير القادرين ماديًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى بدأ يخرج من حيز التصميم الورقى إلى حيز التنفيذ الفعلى بعد المرور بفترات من الاجراءات والمحادثات مع الجانب السعودى ووزارة التعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع فى 2020 على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى مع شركة عالمية بعد موافقة وزارة التعاون الدولى والجانب السعودى، كما تم إعداد الأوراق الخاصة بطرح المشروع وتقدم 45 استشاريا وتم الانتهاء إلى 5 شركات استشارية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، فى بيان، أن الجامعة تولت مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والجانب السعودى متابعة الإنتهاء من جميع الإجراءات حتى وصل المشروع إلى خطواته النهائية للتنفيذ لاختيار استشارى المشروع.

وأكد الدكتور الخشت، أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تجديد شامل لمستشفيات قصر العينى وأن تخضع لإدارة رشيدة بهدف تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية القرض السعودى بقيمة تبلغ 120 مليون دولار من البنك السعودى ومبلغ 80 مليون دولار من الجانب المصري.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن عملية تطوير المستشفيات الجامعية تتم وفق أحدث الوسائل والنظم وبمعايير دولية وفق برامج زمنية محددة، معلنًا أن الجامعة غيرت لوائح المستشفيات وتحويل الوحدات ذات الطابع الخاص إلى وحدات للعلاج بالأجر إلى جانب الجزء المجاني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المشروع سيشمل التجديد وتأهيل كل المبانى والمعدات والأجهزة والطاقة والمخلفات وبناء الكوادر الفنية وهيكلة الإدارة، مشيرًا إلى أن المشروع بالغ الأهمية ينقل المستشفيات فى مصر نقلة نوعية كبيرة للغاية ويدخل بها إلى عصر جديد وإذا تم المشروع بالسرعة والإنجاز والدقة المرسومة سيكون فعالا فى مواجهة المشكلات الحالية، وذلك مع وجود الشريك السعودى ووجود مسابقة عالمية مفتوحة للجميع.