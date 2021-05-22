شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات طوال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 22 مايو 2021 إلى الخميس 27 مايو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة طوال أيام الأسبوع على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى:

- السبت 22 مايو:

القاهرة 30 درجة

السواحل الشمالية 25 درجة

جنوب سيناء 34 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الأحد 23 مايو :

القاهرة 31 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 33 درجة

شمال الصعيد 31 درجة

جنوب الصعيد 35 درجة

- الإثنين 24 مايو :

القاهرة 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 36 درجة

- الثلاثاء 25 مايو :

القاهرة 33 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الأربعاء 26 مايو :

القاهرة 35 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الخميس 27 مايو:

القاهرة 36 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

ويشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.