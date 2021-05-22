تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم ذراع هشام عشماوي اليمنى لـ26 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لـهشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطون الإرهابية، لجلسة 26 يونيو، للاطلاع.

كما قررت المحكمة، في جلستها اليوم، استمرار حبس المتهم بهاء كشك على ذمة القضية، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وتاريخ وكيفية حدوثها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، بحضور محسن عبدالستار وكيل النائب العام.

وقرر المتهم بهاء كشك أنه سافر إلى ليبيا عام 2012 للعمل هناك، والتقى الإرهابى هشام عشماوي مصادفة في مدينة درنة.

وأضاف المتهم، أنا علمت بوجود عمر رفاعي سرور بذات المدينة لكني لم أقابله، وخلال فترة تواجدي في ليبيا قابلت أبو مالك "المتهم الثاني في القضية" والذي توفى في حادث سير.

كانت النيابة العامة تلت أمر الإحالة، حيث اتهمت بهاء على كشك المكنى أبو عبدالرحمن، ومحمد فتحي غريب "أبو مالك"، ومحمد مرجان "أبو بكر" بأنهم في غضون عام 2010 حتى 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض الأمن والسلم العام للخطر.

كما قام المتهمون بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي ومنع السلطات العامة ومصالح الحكومة من اعمالها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، كما حاولوا الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، والتحق المتهمون بجماعة تنظيم القاعدة المسلحة داخل دولة ليبيا، لتنفيذ عمليات إرهابية.