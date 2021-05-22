صرخة طفلة تنقذها من أنياب ذئب بشري بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في أقل من 8 ساعات، توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية المتهم بالتحرش بطفلة بمدخل عقار في منطقة فيصل.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من أحد الأشخاص -مرفق به مقطع فيديو- بتعرض طفلته للتحرش بمدخل العقار سكنه بشارع العشرين.

وقال الأب إن ابنته التي لا تتجاوز الـ11 من العمر، توجهت في الصباح لشراء وجبة الإفطار وفوجئ بعد فترة قصيرة بصراخها وتجمع الجيران، فأخبرته بأن أحد الأشخاص حاول الاعتداء عليها وملامسه أماكن عفتها.

وأظهر مقطع الفيديو أنه في تمام التاسعة والنصف صباح أمس الجمعة، استغل المتهم الأربعيني حالة الهدوء التي بدت عليه المنطقة وتتبع خطوات الطفلة وصولا إلى مدخل العقار.

حاول المتهم استمالة الصغيرة وإقناعها "تعالي أجيب لك حاجة حلوة" لكن الأخيرة رفضت فاقترب منها محاولا التحرش بها لكنها أطلقت صرخات استغاثة لاذ معها المتهم بالفرار خوفا من كشف أمره.

التحريات وأقوال شهود عيان أشارت إلى تردد المتهم على الشارع خلال الأيام القليلة الماضية حتى ظن قاطنو الشارع أنه حديث الإقامة قبل أن يكتشفوا حقيقته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من تحديد محل إقامته وضبطه واقتياده إلى القسم للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.