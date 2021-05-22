ضبط عصابة خطف الأطفال واستغلاله في أعمال التسول بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الأطفال، واستغلاله في أعمال التسول بالجيزة .

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من عامل - مقيم بدائرة القسم ، بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط أحد الأشخاص أثناء شروعه في خطف كريمته أربعة سنوات من مدخل العقار سكنهما حال صعودها رفقة والدتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وشروعه في خطف الطفلة لصالح كلاً من (عاطل، وزوجته "لها معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وأنه تحصل منهما على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتحريض المتهم المضبوط على خطف أحد الأطفال بقصد استغلاله في أعمال التسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.