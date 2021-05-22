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استجابة سريعة.. الأحوال المدنية توجه مأموريات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لثلاثة من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمحال إقامتهم وبالمستشفيات بمحافظتي القاهرة وكفرالشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمهم لهم .

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوي القدرات الخاصة" بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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