بافتعال المشاجرات.. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب افتعال المشاجرات بالفيوم.

تلقى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من خفير خاص بإحدى محطات البنزين - الكائنة بدائرة المركز ، بأنه استلم مبلغ مالي من المحطة لتوريدها لإحدى مكاتب البريد ، وحال توجهه مستقلاً دراجته النارية اصطدمت به من الخلف سيارة مما أدى لسقوطه أرضاً وإصابته بجروح ، وعقب ذلك اكتشف عدم وجود الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (8 أشخاص "لسبعة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم بالاشتراك مع المتهمين الهاربان لسرقة المجنى عليه، حيث قام أحدهم باستئجار سيارتان من أحد الأشخاص "تم ضبطهما"، وافتعال حادث تصادم مع المجنى عليه حال سيره بدراجته النارية والاستيلاء على المبلغ المالي، وقاموا بتقسيم المبلغ فيما بينهم .

وتم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بحوزتهم، وأقروا بصرف باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.