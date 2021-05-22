محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مختطفي ربة منزل، وتصويرها في أوضاع مخلة بالآداب لسرقتها بالجيزة .

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، أنه حال تواجدها بمساكن ساقية مكى بدائرة القسم لزيارة إحدى السيدات "تقوم الـمُبلغة بمساعدتها مادياً" استوقفها شخصان وادعيا أنها سيئة السمعة، واتصلا بآخرين وعقب حضورهما اصحبوها عنوة لإحدى الشقق السكنية بذات المنطقة ، وقيام اثنان منهم بالاعتداء عليها واستولى أحدهم على مشغولاتها الذهبية - هاتفها المحمول - بطاقة الرقم القومي وقام بتصويرها في أوضاع منافية للآداب.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشد أحدهم عن المسروقات - الهاتف المستخدم "يحتوى على مقطع فيديو للمبلغة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.