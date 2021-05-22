ضبط أجنبي بتهمة الاتجار في العملة بنظام المقاصة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، أجنبي بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بالقاهرة؛ بالإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة وذلك بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية - هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون.