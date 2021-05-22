بالصور.. وفد نواب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" يزور المتحف القومي للحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:



زار وفد من أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعائلاتهم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للتعرف على الحضارة المصرية والمومياوات الملكية، في جو أسري اجتماعي لرؤية حضارة مصر في ثوبها الجديد.

ضم وفد التنسيقية النواب: عمرو يونس، رشا أبوشقرة، أميرة صابر، نادر مصطفى، محمد تيسير مطر، أحمد فتحي، أميرة العادلي، أحمد رمزي، منال هلال، رشا كليب، طارق الخولي، نشوى الشريف، أحمد زيدان، مرثا محروس، أحمد مقلد، محمد إسماعيل، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة للنائب أكمل نجاتي، والنائب محمود القط، والنائب محمد فريد، والنائبة راجية الفقي، والنائبة نهى ذكي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية إيمان طلعت، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية.

كان في استقبال أعضاء الوفد الدكتور أحمد فاروق غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وأحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف حيث اصطحباهم في جولة بداخل المتحف.

وأوضح غنيم أن أعضاء الوفد أبدوا إعجابهم بقاعة المومياوات الملكية وما تحتويه من كنوز تؤرخ الحضارة المصرية في أزهى عصورها وتبرز إبداعات المصري القديم، مشيرا إلى أن متحف الحضارة سيقدم لكل زواره عناصر المتعة والترفيه والوعي الحضاري لما يتمتع به من رونق وجمال وسط منطقة مجمع الأديان إلى جانب الطابع المعماري الذي يبهر الزائرين، كما أن فكرة المتحف تقوم على بناء جسور الثقافة للتعرف على حضارات مصر المختلفة.

وطالب غنيم بضرورة تشجيع كل المصريين على بث روح الوطنية وزيارة المتاحف ومعالم مصر المضيئة مع أولادهم لتربية جيل يفخر بمصريته، حيث تعد مصر هي الأولى من نوعها وسبقت شعوب العالم في تلك الحضارات.​