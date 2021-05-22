محافظ القاهرة يشهد مراسم استقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن أولمبياد الطفل المصري تجسد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال تنظيم العديد من المبادرات التي تعمل على إخراج طاقة الشباب في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة إليهم، كما تهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًّا وتشجع النشء على ممارسة الرياضة وتؤهل الطلائع للمشاركة في البطولات والمسابقات.

جاء ذلك خلال مراسم شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع، في نسختها الثالثة 2021، التي شهدها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت الشعلة من أمام قلعة صلاح الدين، مرورًا بمسجد السلطان حسن، فمسجد الرفاعي، إلى شارع محمد علي بميدان باب الخلق، ثم شارع حسن الأكبر، مرورًا بنادي الشرطة بعابدين، حتى وصولها إلى ديوان عام محافظة القاهرة؛ حيث كان في استقبالها محافظ القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة، على أن إقامة هذا الأولمبياد تعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، كما تسهم في غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم .

وأشار عبدالعال، إلى تقديم الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء العاصمة.

وتعد النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية وتهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات؛ لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

وأشار سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الأولمبياد بالقاهرة، إلى أنه يشارك في هذه البطولة الطلائع في المرحلة العمرية من 12 لـ 14 عامًا، وستمر البطولة بثلاث مراحل (محلي - إقليمي - قومي)، وستبدأ المنافسات على المستوى المحلي خلال شهر يونيو المقبل، وبعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات إقليمية كل قطاع يضم 3 محافظات ستبدأ المنافسات بينها على المستوى الإقليمي خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومي خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث في كل لعبة.

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري (كرة قدم خماسي - كرة سلة - كرة طائرة - كرة اليد - تنس الطاولة (فردي وزوجي) - كاراتيه وكاتا - تايكوندو وكروجي - سباحة - مصارعة - ملاكمة - رفع أثقال - جودو)، وألعاب القوى (عدو 100 متر - وثب طويل - رمي جُلة)، وتُقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى في جميع الألعاب.

وستبدأ المنافسات في مراكز الشباب بالقاهرة في جميع الألعاب الرياضية المدرجة بالبطولة، وذلك على المستوى المحلي خلال شهر يونيو بمراكز شباب وأندية القاهرة.