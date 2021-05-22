برلماني: العالم أشاد بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة ودعم الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة بالبرلمان، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة تجاه الفلسطينيين؛ حيث نجح الفريق المصري في الوصول إلى وقف إطلاق النار بعد موافقة "حماس" و"الجهاد" وغيرهما من الفصائل الفلسطينية؛ ما يؤكد قدرات الدولة المصرية، وحرص مصر على دماء الأشقاء في فلسطين.

وأضاف مشهور، خلال بيان له اليوم السبت: إنه منذ اللحظة الأولى عملت مصر على وقف العدوان على غزة، وإدارتها للصراع العربي- الإسرائيلي بجانب إدارتها للمشهد خلال الأيام الماضية، تكللت بنجاح في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع النائب بأن القضية الفلسطينية هي قضية عابرة للأجيال، وقد لعبت الوساطة المصرية دورًا محوريًّا في نجاح التوصل إلى وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة؛ حيث دفعت مصر بكل قوة بثقلها السياسي من أجل إنجاح وساطتها بين إسرائيل والفلسطينيين، وتكللت هذه الجهود بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الجمعة؛ وهو ما قوبل بردود فعل كبيرة في غزة، حيث تعالت الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع غزة، بعد خروج المواطنين الفلسطينيين إلى الشوارع؛ احتفالًا بوقف إطلاق النار وبدء سريان الهدنة غير المشروطة التي ترعاها مصر حقنًا لدماء الفلسطينيين؛ حيث وثقت العدسات لحظة رفع الفلسطينيين في قطاع غزة الأعلام المصرية، موجهين التحية إلى المصريين والرئيس السيسي؛ لتدخله لوقف إطلاق النار منعًا لإراقة مزيد من الدماء بنيران طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدى 11 يومًا من القصف.

وأشار النائب إلى أن مصر من أولى الدول التي تحركت بجهود سياسية واتصالات على مستوى عالٍ وجهود إنسانية تجاه الشعب الفلسطيني؛ ما جعل العالم كله يشيد بالدور المصري الذي أوضح جيدًا قدرتها على التأثير في مجريات الأمور، كما أن هناك ثقة في الدور المصري لكل الأطراف وهذا أمر مهم، كما أرسلت المعونات على الفور وفتحت معبر رفح، وأعقبت ذلك بفتح مستشفياتها أمام المصابين والجرحى، وبعثت وفودًا من جيشها الأبيض ليكون على أتم استعداد للتعامل مع الحالات الحرجة ومحاولة إنقاذها من الموت بكل ما أوتوا من خبرة وعلم.