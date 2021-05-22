الجيزة: ضبط 2462 قضية تموينية متنوعة بإجمالي 317 طنا خلال أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين من ضبط 2462 قضية تموينية متنوعة خلال شهر أبريل بإجمالي مضبوطات حوالي 317 طنا وذلك في إطار الحملات التي تم شنها على المحلات العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير، تلقاه محافظ الجيزة من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال شهر أبريل والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة وهي كالآتي:-

- في مجال الغش التجاري والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط 41 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 300 طن عبارة عن سمن شورتنج وسكر وبلح الشام وصابون ومنظفات بالليمون وإريال وكلوركس وأرز وعدس وورق عنب وملح طعام وجبنة ولحوم وبلح وعجوة وزيتون مخلل وشطة مطحونة ودبس رمان وعسل أسود وسلامي ودواجن ولحم جاموسي وكبدة وتمر هندي وجوز هند مبشور وبودرة عصير وطحينة وكمامات طبية ومسك أكسجين ومستحضرات تجميل وحبة البركة وتفاح ودقيق وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تضمن التقرير ضبط 786 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 10 أطنان تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص بالإضافة إلى ضبط 455 قضية في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط 32 قضية بإجمالي 7 أطنان إلى جانب ضبط 1116 قضية في مجال المحلات العامة و32 قضية في مجال البدال التمويني.

​