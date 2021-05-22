شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان عدد من ملفات التعاون المشترك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عدد من مشروعات التعاون المشترك، بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والمحافظة، وسبل دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظة.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة لمحافظة بورسعيد صباح اليوم، لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية الزراعية التنموية بالمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير للمحافظة، تفقد عدد من المشروعات التنموية والتي تشمل: محطة لتسمين الماشية، ومجزر آلي، واخد مزارع انتاج الألبان، مصنع اعلاف بالمنطقة الصناعية، مزرعة سمكية للتربية المكثفة متعددة التغذية، والمعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية، ومفرخ أسماك.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد