شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم مراكز الشباب ودور العبادة لمجابهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية، والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد، والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والتضامن الإجتماعي، وذلك تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

شدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا، وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع، بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بمراكز شباب «المناحريت، قرموط صهبرة، اكراش، اكوه» مركز ديرب نجم، وكذلك اجراء اعمال الرش والتطهير بمركز شباب «أبوطاحون، جزيرة الشافعي، زور أبوالليل»، وعدد من المساجد بمركز أولاد صقر، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.