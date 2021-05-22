شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فتاة وإصابة 12 شخصًا في حوادث طرق بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 12 آخرين فى 3 حوادث طرق متفرقة بنطاق مراكز وادي النطرون وبدر إدكو فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارات بوقوع حوادث طرق بنطاق مراكز إدكو وبدر ووادي النطرون فى نطاق البحيرة.

لقيت «رحمة .ع» 17 سنة، مقيمة العامرية فى الإسكندرية، مصرعها نتيجة تصادم سيارة نقل وأخري ميكروباص على طريق المطار فى مركز بدر بمحافظة البحيرة، وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة والدها ووالدتها وشقيقها وشقيقتها، وتم نقل الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفي وادي النطرون وباقي المصابين إلي ذات المستشفي لعمل الاسعافات اللازمة.

وأصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج فى حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة نقل على الطريق الدولي فى نطاق مركز إدكو أمام قرية الأمل مما أدي إلي إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفى إدكو المركزي.

وأصيب 3 أشخاص باشتباه كسر فى الحوض وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق العلمين وتم نقلهم إلي مستشفى وادي النطرون المركزي لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.