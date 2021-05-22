شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض بعد إجراء قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، والمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة اليوم، وقيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور محمد هاني أخصائي القلب بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة، لحالة حرجة تم تحويلها من مستشفي القنايات المركزي، وتم استقبالها ودخولها وحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي.

وعلى الفور تم التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، والذي قرر بعمل قسطرة إنقاذية عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبي المعاون له، وإجراء قسطرة إنقاذية فورية، وتم تركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفي.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٤٢١ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، وإستشاري القلب والقسطرة، ولمدير المستشفي، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، وجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.