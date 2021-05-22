شكرا لقرائتكم خبر عن الكابوس أصبح حقيقة.. لماذا تكافح منظمة كوفاكس لتوفير اللقاحات؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في وقت مبكر من الوباء، تصور خبراء الصحة العالمية سيناريو كابوسًا يتضمن إنشاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لكنها تذهب حصريًا تقريبًا إلى البلدان الغنية التي يمكنها شراءها، يُترك الناس في البلدان الفقيرة ليمرضوا ويموتوا.

لمنع ذلك، أنشأ الخبراء مبادرة دولية تسمى Covax، مصممة للتأكد من حصول كل دولة في العالم على اللقاحات بغض النظر عن قدرتها على الدفع، في خريف عام 2020، حددت منظمة كوفاكس هدفًا واضحًا لها وهو شراء 2 مليار جرعة وإتاحتها للدول المحتاجة قبل نهاية عام 2021.

لكننا الآن ما يقرب من خمسة أشهر في العام، وقد قدمت المنظمة ما يزيد قليلاً عن 68 مليون جرعة، أو بعبارة أخرى إنها 3.4% فقط من الهدف المرجوا.

وفقُا لموقع «vox»، لقد أصبح الكابوس حقيقة وتم إعطاء حوالي 1.5 مليار جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فقد ذهبت 0.3% فقط إلى البلدان منخفضة الدخل وفي أماكن مثل الهند والبرازيل، يموت الآلاف من الأشخاص غير المطعمين كل يوم ضد فيروس كورنا حتى في الوقت الذي يستمتع فيه العديد من الأمريكيين بحالة التطعيم.

إذن ما هي أكبر العقبات التي تعترض طريق كفاح منظمة كوفاكس؟

في هذا التقرير، حدد الخبراء ثلاث مشكلات رئيسية تتمثل في الأموال والإمدادات واللقاحات والاستعداد العالمي للمشاركة كلها مقيدة للغاية، لكنهم أكدوا أن هذه مشاكل قابلة للحل، وهناك أشياء يمكن للأفراد القيام بها يوميًا للمساعدة.

«المال كان غير كاف والمال متأخر»

منظمة الصحة العالمية هي واحدة من ثلاث مجموعات تقود كوفاكس، والاثنان الآخران هما «Gavi»، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تقود جهود التحصين في البلدان النامية، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهو تعاون دولي «تم تشكيله كمبادرة مؤسسة غيتس بعد وباء إيبولا في غرب إفريقيا» لإتاحة اللقاحات بسرعة عندما الفاشيات تحدث.

تعاونت المجموعات الثلاث لجعل كوفاكس آلية تمويل فريدة غير هادفة للربح، كانت الفكرة أن البلدان ذات الدخل المرتفع ستجمع أموالها لتمويل البحث والتطوير لمجموعة متنوعة من اللقاحات المرشحة، من شأن هذا الاستثمار أن يزيد من فرص حصولهم على لقاح فعال، كما أنه سيفيد في تمويل جرعات اللقاح المجانية لـ 92 دولة ذات دخل منخفض لا تستطيع الدفع.

بدا الأمر وكأنه فوز للجميع ولكن لكي تعمل كما هو مخطط لها، كان على عدد كافٍ من الدول الغنية أن تشتري في طوفاكس وتلتزم بالحصول على جرعاتها من خلال الصندوق.

بدلاً من ذلك، أبرمت العديد من الحكومات صفقات ثنائية منفصلة مع شركات منتجة للقاحات مثل فايزر وموديرنا، وأغلقت العقود على الغالبية العظمى من الجرعات المقرر إنتاجها في عام 2021، وقد سلب ذلك كوفاكس التي لم يكن لديها الكثير من المال في متناول اليد في المرحلة المبكرة من جائحة لإتاحة الفرصة لشراء اللقاحات للبلدان الأقل ثراءً.

قالت أماندا جلاسمان، مديرة السياسة الصحية العالمية في مركز التنمية العالمية، وهي مؤسسة فكرية غير ربحية مقرها لندن وواشنطن العاصمة: «القضية الرئيسية هي أن الأموال لم تكن كافية، وتأخرت الأموال». «إذا كان لديهم كل الأموال في مارس 2020، فسنكون في مكان مختلف فيما يتعلق بالتسليم، كان هناك مجال أكبر للمناورة في مارس حتى يوليو من العام الماضي لحجز الجرعات إذا كان لديهم المال في المكان».

كان موقف منظمة كوفاكس ضعيفًا من حيث القدرة على الشراء، وحتى الآن، ما زالت تفتقر إلى التمويل لشراء جرعات كافية من اللقاح لتغطية 20 في المائة من السكان في كل بلد منخفض الدخل، العاملون في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر ضعفًا، بحلول نهاية عام 2021، لتحقيق ذلك، تحتاج إلى جمع 2.6 مليار دولار أخرى.

قد تتساءل عن مدى فائدة حصول كوفاكس على المزيد من الأموال في الوقت الحالي، مع وجود العديد من الجرعات المحجوزة بالفعل في العقود، فهل ستؤدي الأموال الإضافية إلى تسديد الطلقات بشكل أسرع؟

أقر الخبراء الذين تحدثت إليهم بأن هذا لن يمكّن الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل من الحصول على لقطات غدًا، لكنه بالتأكيد سيصطدم بالجدول الزمني. بالنسبة لبعض السكان، قد يعني التحصين في الربع الثالث من عام 2021 بدلاً من الربع الرابع؛ بالنسبة للآخرين، قد يعني ذلك الفرق بين أوائل ومنتصف عام 2022.

من الأهمية بمكان أن تحصل كوفاكس على مزيد من التمويل الآن لأنها ستحتاج إلى نقود في متناول اليد لشراء المزيد من اللقاحات التي بدأت في الظهور على الإنترنت، مثل «Novavax» وهو لقاح أمريكي الصنع و«Sinopharm» وهو لقاح تم إنشاؤه في الصين وتم اعتماده مؤخرًا للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية)، بحلول يونيو، يحتاج كوفاكس إلى 1.6 مليار دولار على الأقل فوق التمويل المضمون حاليًا من أجل تأمين الجرعات لعام 2021 وأوائل 2022، قال متحدث باسم Gavi، خلاف ذلك، قد يتم خطف الجرعات من قبل الدول الغنية مثلما حدث في عام 2020.

قالت روث فادن، مؤسسة معهد جونز هوبكنز بيرمان لأخلاقيات علم الأحياء، الذي شارك في صياغة إطار قيم منظمة الصحة العالمية لتخصيص اللقاح. «حقًا ما تريد رؤيته هو عملية Warp Speed ​​على المستوى العالمي.»

لن تكون هذه عملية سهلة التنفيذ، لأنها ليست مجرد مسألة بناء المزيد من المصانع بقدرة إنتاجية أكبر في المزيد من البلدان، سيتطلب الأمر التنسيق بشأن عدد من العوامل الأساسية، نقل المعرفة التقنية والموظفين إلى البلدان المحتاجة، وإرسال المواد الخام لمنع اختناقات التصنيع، وتخفيف حقوق الملكية الفكرية.

أكد «Aylward» أنه لا يكفي مجرد زيادة الإنتاج، ويجب تخصيص جزء كبير من هذا الإنتاج لشركة كوفاكس، بينما تتعلم الشركات كيفية تحسين قدراتها، يريد منهم أن يمنحوا كوفاكس حق الرفض الأول على أي لقاح ينتجون بما يتجاوز أهدافهم الأصلية.

«العرض شحيح بشكل لا يصدق»

التحدي الكبير الثاني الذي يواجه كوفاكس هو حقيقة أن اللقاحات والمواد الخام اللازمة لصنعها لا تزال تعاني من نقص.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدول الغنية اشترت الكثير من إمدادات اللقاحات المبكرة، كما هو مذكور أعلاه، ولكن هذا أيضًا لأن الوباء نفسه يجعل من الصعب أحيانًا الالتزام بجدول الإنتاج.

تقول روث فادن، مؤسسة معهد جونز هوبكنز بيرمان لأخلاقيات علم الأحياء، الذي شارك في صياغة إطار قيم منظمة الصحة العالمية، إنه لن تكون هذه عملية سهلة التنفيذ، لأنها ليست مجرد مسألة بناء المزيد من المصانع بقدرة إنتاجية أكبر في المزيد من البلدان. سيتطلب الأمر التنسيق بشأن عدد من العوامل الأساسية- نقل المعرفة التقنية والموظفين إلى البلدان المحتاجة، وإرسال المواد الخام لمنع اختناقات التصنيع، وتخفيف حقوق الملكية الفكرية. (نأمل أن يساعد قرار إدارة بايدن بدعم الإعفاءات من براءات الاختراع اللقاحات.

«نحتاج إلى أشخاص للمشاركة»

يمكن أن يعني ذلك مشاركة الجرعات التي تم تسليمها بالفعل. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها حاليًا حوالي 73 مليون جرعة مخزنة في مخزونها. ولكن من الناحية المثالية، يجب على الدول الغنية التبرع بجرعات حتى قبل وصولها إلى شواطئها.

قال أيلوارد: «لا نريدهم أن يتلقوا جرعات ثم نقول» أتعلم ماذا، قررنا أننا لا نريد هذا، سنمنحك هذا «، قد يكون نقل الجرعات بعد تسليمها أمرًا صعبًا بسبب الحاجة إلى ضمان أن»سلسلة الحراسة«سليمة أن متطلبات التخزين البارد، على سبيل المثال، لم يتم قطعها في أي وقت من الأوقات.»نحتاج إلى أن يشارك الأشخاص مساحتهم في قائمة الانتظار«.

وبعبارة أخرى، عندما تظهر جرعات اللقاح الجديدة عبر الإنترنت، لا ينبغي للبلدان الغنية أن تشغل كل المساحة في مقدمة الصف لتلقيها. إذا كانوا قد تعاقدوا بالفعل مع صانع اللقاح، فإن عقدهم يحتفظ بمكانهم بشكل أساسي، لكن يمكنهم، وينبغي عليهم، عرض هذا المكان لبلد في حاجة ماسة إليه.