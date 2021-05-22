شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات النقل والشهادات للقراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الشيخ، محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقه الأزهرية بشمال سيناء للمواد الشرعية والعربية ومحمد عبدالعظيم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية.

وقال جمال سلامة مدير التعليم الاعدادى بالمنطقة، أنه يؤدي طلاب النقل للبنين الامتحان بمعهد العريش الابتدائى القديم، بينما تؤدي طالبات النقل للفتيات الامتحان بمعهد آل بدوى.

أشار إلى متابعة مستوى الامتحان والتأكيد على حسن سير نظام الامتحان ووجود كافة سبل الراحة للطلاب وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على توفير الهدوء التام والطاقم الطبى للجنة وتوفير التأمين اللازم لخدمة جميع اللجان

وأعلن أن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوي أو إخطارات بخصوص سير الامتحانات.

، فضلا عن عدم وجود أي اصابة بفيرس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين.