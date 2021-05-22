شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد الأعمال بمحور قوص على النيل بمحافظة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل رافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا السبت الاعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية لكل إتجاه ، والذي يشتمل على عدد 30 عملا صنـاعيا( 15 كوبرى 15 نفق) منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /اسوان –الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 98.5 % ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة .

واكد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق مشيرا أن تنفيذ كافة الاعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا ، بالإضافة الى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وأهميته فى الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

زيارة وزير النقل لقنا

واوضح محافظ قنا ان المحور سوف يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الماره بالمحافظة كما يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر مما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل كما انه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من ابناء المحافظة.

زيارة وزير النقل لقنا

زيارة وزير النقل لقنا