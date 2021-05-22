66 شاطئاً في الإسكندرية تستقبل روادها وسط إجراءات احترازية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شواطئ الاسكندرية المجانية، والبالغ عددها 66 شاطئاً الخاضعة لإشراف ومتابعة الادارة المركزية للسياحة والمصايف، استقبال روادها اليوم السبت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمنع الزحام فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، جولة ميدانية على الشواطئ فى الساعات الأولى من الصباح، وحرص على الاستماع للمرتادين للتعرف على مستوى الخدمة المقدمة وتلقى اى شكاوى والعمل على حلها، كما زار أول شاطئ مجانى كامل تديره محافظة الإسكندرية فى المندرة والتعرف على آراء المواطنين فى التجربة ذاتها، خاصة وأنه كان تلبية لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بأن يكون لمواطني الاسكندرية شاطئ مجاني.

وأكد "رشاد" خلال الجولة، على ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات وتوافر عمال الانقاذ والغطاسين علي الشواطئ، ووجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية واخرى وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأعادت الادارة المركزية للسياحة والمصايف رسم خريطة الشواطئ بالمدينة بحيث تتضمن بمنطقة المندرة شاطئ بمواجهة ٢٣٠ متر وهو يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتي منطقة بحري، ويتضمن الشاطئ الجديد ٣ بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول ٢٥ متر وعرض ١٥ متر، كما يتوفر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي و كراسي وترابيزات، ويتوافر ايضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب ادارة و٢ دورة مياه وغرف خلع الملابس، ويشرف علي الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي و المنقذين والمسعفين.

وبدأت الادارة المركزية للسياحة والمصايف، تنفيذ اجراءاتها الخاصة باعادة فتح الشواطئ وشدد رئيس الادارة خلال لقائه المستأجرين ومستغلى الشواطئ على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة أصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأكد "رشاد" علي منع الاكراميات بالإكراه وشدد علي حسن معاملة المواطنين وان المرور والتفتيش سيكون يوميا علي الشواطئ، مشيراً الى أن أسعار تذاكر الدخول محددة ولن يسمح بدفع أى مبالغ اضافية عند استعمال دورة المياة أو غرفة تغيير الملابس.

وفى بادرة أولى، قررت محافظة الاسكندرية تنفذ الإجراءات الاحترازية الكترونياً، من خلال نشر فيديو توضيحي على موقع الادارة المركزية للسياحة والمصايف لتوضيح حالة الشاطئ ونسبة الإشغال والزحام والبدائل المتاحة فى حالة إن يكون الشاطئ وصل للحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية، باعتبارها تجربة سباقة ورائدة تقوم بها محافظة الإسكندرية تنفذها الادارة المركزية للسياحة والمصايف علي موقعها الالكترونى : Www.catr.gov.eg.

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)

66 شاطئاً فى الاسكندرية تستقبل روادها وسط اجراءات احترازية .. 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين (صور)