شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استثناء مدينة الغردقة من قرارات الإغلاق والسماح بالفتح لمنتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأجهزة الامنية بالبحر الأحمر استمرار العمل باستثناء مدينة الغردقة من مواعيد الإغلاق الاستثنائية التي كانت مقررة من مجلس الوزراء بالساعة التاسعة مساء نظرا لطبيعية المحافظة السياحية حيث تم اخطار البازارات والمحلات التجاية والكافتيريات والمطاعم بالعمل حتي منتصف الليل يوميا.

وأكدت مصادر في اتصال مع «المصري اليوم» أنه تم اخطار الدوريات الامنية المكلفة بتنفيذ، ومتابغة قرارات الاغلاق بمواعيد الاغلاق الجديدة وهي منتصف الليل مع الالتزام الكامل بهذا الموعد

كان العاملون بالبازارات والمحلات السياحية بمدينة الغردقة قد طالبوا الأجهزة المختصة بوزارتي السياحة والصحة ومحافظة البحر الأحمر، باستثناء المحلات والبازارات السياحية والانشطة السياحية في المدن السياحية من قرار الإغلاق الساعة ٩ مساء، لأنها تعتبر خدمات للسياح لشراء احتياجاتهم من الهدايا والتذكارات، حيث يتواجد عدد كبير من السائحين يقومون بحولات سياحية خلال الفترة المسائية ما اضطرهم للعودة للبقاء بالفنادق وعدم الخروج ليلا، خاصة أن التعامل داخل هذه البازارات يقتصر على السائحين فقط مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.