شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يتوقع توريد 3.5 مليون طن قمح هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن انخفاض أسعار التبن للموسم الثاني علي التوالي والذي يعد المصدر الثاني لدخل مزارعي القمح بعد حبوب القمح ، حيث انخفض سعر حمل التبن إلى 180 جنيه بانخفاض نحو30% عن أسعاره في الموسم السابق الذي انخفض بدوره عن الموسم السابق له بنحو 50%.

وأوضح نقيب الفلاحين أن موسم توريد القمح المحلى 2021 والذي بدأ اعتبارا من 15 ابريل الماضي سوف يستمر في الغالب حتي استلام الاقماح المطلوبه طبقا للسعه التخزينيه المتاحه وللكميات التي تطلبها الحكومة ، متوقعا توريد وتسلم نحو 3.5 مليون طن للحكومة هذا الموسم مع استمرار توريد القمح حتي 15 يوليو المقبل.

وأشار أبو صدام سير عملية توريد القمح في معظم محافظات الجمهورية بانتظام وسط تطبيق لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا وتقديم تسهيلات كبيره للموردين في معظم المحافظات ، لافتا أن من خلال التقارير الوارده للنقابة المركزية فإن إجمالي ما تم توريده من القمح حتي أمس الجمع الموافق 2.7 مليون طن .