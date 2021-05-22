شكرا لقرائتكم خبر عن الهجان يناقش بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا ومحاور ميدان المحطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، إجتماعا للبدء في تطوير شارع فريد ندا (المرحلة الثانية) بما فيها تطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية.

وقال بيان صحفي، إنه سيتم تشجير الحديقة، وزيادة المساحات الخضراء بها، و إنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها، وتطوير الشعار، ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.

كما تم مناقشة تطوير المحاور المرورية لميدان المحطة بمدينة بنها بالتنسيق الكامل مع مسئولي المرور لتحقيق الانسيابية المطلوبة في هذا الميدان الحيوي، وكذا تطوير ميدان كاميليا مع إضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على هذه الأعمال، ومراعاة عمل مطالع لذوي الهمم في كل المناطق التي يتم تطويرها بمدينة بنها.

حضر الإجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندسة سميرة العيوطي من الجهاز القومي لتعمير القاهرة الكبرى، والمهندس طلعت سلطان مدير الشبكات الأرضية، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام مديرية الطرق والنقيب سيد الدكروري من إدارة مرور القليوبية.