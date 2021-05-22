شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في مدن مصر السبت 22 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم السبت 22 مايو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد السبت تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا.

مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: