شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. إشادات عربية ودولية بدور مصر فى وقف الأعمال العدائية فى غزة.. ونقل "السجناء الخطرين" في الموصل لسجون محكمة.. رئيس الحكومة التونسى يصل ليبيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكي لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث العالمية أو العربية، ينشر " الخليج 365" ملخصًا لأهم الأخبار الموضوعات خلال الساعات الماضية.

كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من الهند وباكستان حتى 21 يونيو

مدَّدت الحكومة الفيدرالية الكندية، الحظر على جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة المباشرة من الهند وباكستان لمدة شهر وحتى 21 يونيو المقبل، حيث تستمر الإصابات بسلالات .

منظمة التعاون الإسلامي تثمن جهود مصر وترحب بوقف إطلاق النار في غزة

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة في بيان لها علي تثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والجهود الدبلوماسية العربية والاسلامية والدولية التي أدت الى تحقيق ذلك.

رئيس وزراء فرنسا يؤكد إمكانية تلقيح جميع البالغين بداية من 31 مايو

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إتاحة التلقيح ضد فيروس كورونا لجميع البالغين الذين يفوق سنهم 18 عاما انطلاقا من 31 مايو، أي قبل أسبوعين من المحدد في وقت سابق.





الرئيس الفلسطينى ووزير الخارجية الأمريكى يبحثان هاتفيا آخر التطورات

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، جرى خلاله بحث آخر التطورات الجارية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس محمود عباس أكد على أهمية ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي قدما في تثبيته.



الشرطة الأوروبية تفكك عصابة لتزوير عملات مرتبطة بالمافيا الإيطالية

قالت الشرطة الأوروبية يوروبول، إن فرقا تابعة لها وبالتعاون مع الشرطة الألمانية والإيطالية، نجحت في تفكيك عصابة تقوم بطباعة وتوزيع أوراق نقدية مزيفة باليورو.

السودان يرحب بوقف إطلاق النار فى غزة ويشيد بجهود مصر للتوصل إلى الإتفاق

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن السودان يرحب بإعلان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ويقدر الجهود المصرية والإقليمية والدولية للتوصل لهذا الاتفاق.

رئيس الحكومة التونسى يصل ليبيا اليوم للقاء نظيره الليبى

يصل رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، اليوم السبت، إلى ليبيا في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة.

أوكرانيا تمدد العقوبات على كيانات وسياسيين روسيين إلى أجل غير مسمى

وضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، حيز التنفيذ، بشأن التمديد إلى أجل غير مسمى لعقوبات واسعة النطاق ضد أفراد وكيانات قانونية روسية.





أمريكا تفرض عقوبات على عسكرى حوثى بارز متورط فى أعمال تهدد الاستقرار باليمن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد مسؤول عسكري بارز في جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، مشيرة إلى أنه متورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وزير الخارجية الفرنسى يشيد بالدور الأساسى لمصر فى وقف الأعمال العدائية فى غزة

رحبت فرنسا بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ودعت إلى استئناف "عملية سياسية حقيقية" لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



الحكومة العراقية تقرر نقل السجناء الخطرين من الموصل لسجون شديدة الإحكام

كشف اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس الجمعة، عن توجيهات حكومية لنقل "السجناء الخطرين" في محافظة الموصل لسجون محكمة.

وزير المالية التونسى: مسار التفاوض مع الجهات المانحة فى المستقبل لن يكون سهلا

أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي أن مسار التفاوض مع الجهات المانحة في المستقبل لن يكون سهلا، في وقت تستعد فيه تونس إلى الدخول خلال الفترة القادمة.

تراجع كبير لتفشى وباء كورونا حول العالم الأسبوع الماضى

تراجع وباء كورونا في العالم الأسبوع الماضى، للأسبوع الثالث على التوالى، لكن الإصابات لا تعكس العدد الفعلى للحالات، خاصة أن المقارنات بين الدول يجب النظر إليها بحذر لاختلاف سياسة الفحوصات.





الأمم المتحدة تخصص دعماً مالياً إضافياً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في غزة

قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ لدى الأمم المتحدة، إنه تم تخصيص 4.5 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد حاملا رسالة إلى القيادة العراقية

أعلن سفير دولة فلسطين في العراق أحمد عقل، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سيبدأ غدا الأحد، زيارة لبغداد حاملا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.