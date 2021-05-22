شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت استقرارا وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيها للكيلوجرام. - البطاطس 5 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 4.5 جنيهات - الكوسة بـ 7.5 جنيه. - الجزر بـ 5.5 جنيه. - الخيار بـ 6 جنيه. - الجوافة بـ 15 جنيها. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيهات. الباذنجان العروس 7.5 جنيه ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات. - الفلفل الألوان 21 جنيها. - الليمون بـ 30 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيهات. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه. - ‏‎‏‎العنب الأحمر 25 جنيها. - العنب الأبيض 17 جنيها. - البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.