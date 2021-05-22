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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت استقرارا وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيها للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 5.5 جنيه.

- الخيار بـ 6 جنيه.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيهات.

الباذنجان العروس 7.5 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.

- الفلفل الألوان 21 جنيها.

- الليمون بـ 30 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيهات.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.

- ‏‎‏‎العنب الأحمر 25 جنيها.

- العنب الأبيض 17 جنيها.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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