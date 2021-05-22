شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: أولمبياد الطفل تهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين مراسم شعلة أولمبياد الطفل المصرى للطلائع فى نسخته الثالثة 2021 والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وانطلقت الشعلة من أمام قلعة صلاح الدين مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعى إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادى الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة حيث كان فى استقبالها محافظ القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن أولمبياد الطفل المصرى يجسد رؤية الدولة فى الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراته من خلال تنظيم العديد من المبادرات التى تعمل على إخراج طاقة الشباب فى أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم، كما يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا ويشجع النشء على ممارسة الرياضة ويؤهل الطلائع للمشاركة فى البطولات والمسابقات، لافتا إلى أن إقامة هذا الأولمبياد يعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، كما يسهم فى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم .

وأكد محافظ القاهرة على تقديم الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذى يليق بأبناء العاصمة .

وتعد النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

وأشار الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة لفاعليات الأولمبياد بالقاهرة إلى أنه يشارك فى هذه البطولة الطلائع فى المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عاما وستمر البطولة بثلاث مراحل (محلى- إقليمي- قومي) وستبدأ المنافسات على المستوى المحلى خلال شهر يونيو المقبل وبعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى (8) قطاعات إقليمية كل قطاع يضم 3 محافظات ستبدأ المنافسات بينها على المستوى الإقليمى خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومى خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثانى والثالث فى كل لعبة.

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصرى (كرة قدم خماسى - كرة سلة - كرة طائرة - كرة اليد - تنس الطاولة "فردى وزوجى" - كاراتيه وكاتا - تايكوندو وكروجى - سباحة - مصارعة - ملاكمة - رفع أثقال – جودو"، وألعاب القوى "عدو 100متر - وثب طويل - رمى جُلة"، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى فى جميع الألعاب .

وستبدأ المنافسات فى مراكز الشباب بالقاهرة فى جميع الألعاب الرياضية المدرجة بالبطولة وذلك على المستوى المحلى خلال شهر يونيو الحالى بمراكز شباب وأندية القاهرة .