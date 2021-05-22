شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث تدريب الأطباء المصريين على تقنيات علاج السرطان بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، زيارة تفقدية لمعهد كورى لعلاج الأورام، بحضور الدكتور تييرى فيليب مدير المعهد، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور نور السبكى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية بباريس، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها وزير التعليم العالى للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 19 حتى 22 من مايو الجاري.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء تناول أوجه التعاون المقترحة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد، فيما يخص تدريب أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المصريين، على التقنيات الجديدة لعلاج السرطان فى مصر بالتعاون مع المعهد، ومناقشة مشروع توقيع اتفاقية بين الجانبين.

واتفق الجانبان على صياغة مذكرة تفاهم، تكون بمثابة أساس لتطوير أى أنشطة مشتركة تتم بين الجانبين فى المستقبل.

جدير بالذكر أن معهد كورى يعد مؤسسة من المؤسسات المعترف بها كمرفق عام فى فرنسا، ويتكون من مجمع مستشفيات ومركز أبحاث، ويعد مركزًا مرجعيًا لسرطان الثدى وسرطانات الأطفال، ويوفر العلاج لأمراض سرطانية أخرى مثل سرطان البروستاتا والمسالك البولية والجهاز الهضمى وعنق الرحم والوجه والرئة والجلد، والعديد من الأمراض الأخرى.