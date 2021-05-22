شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن منطقة «الاخصاص» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوهت شركة مياه الشرب بمحافظة المنيا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن قطع المياه عن منطقة «الإخصاص» بمدينة المنيا، لمدة ست ساعات اليوم السبت، بدءًا من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

وأرجعت شركة مياه الشرب سبب قطع المياه، إلى أنه بغرض القيام بعمل ربط للخطوط الجديدة مع الخط العمومي، وطلبت شركة مياه الشرب من المواطنين توفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال فترة الانقطاع.