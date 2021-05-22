شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات عند الارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 22 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم السبت، 22 مايو 2021، استقرارا فى الأسعار التى حققها مساء الجمعة بسبب استقرار السعر عالميا وذلك بسبب الإجازة الاسبوعية لأسواق المال والبورصات العالمية يومي السبت والأحد، وأغلقت الأسواق بالامس عند أسعار مرتفعة محققة أعلى ارتفاع لها منذ 4 شهور.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر العيار 24 قيراط، 920 جنيها والعيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر، 805 جنيهات، والعيار 18 قيراط، 690 جنيها، بينما سجل التداول على الذهب في البورصة ارتفاعا ملحوظا في نهاية التداول قبل الاغلاق بمقدار 3 جنيهات تقريبا.

وشهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات السبت ثباتا واستقرارا عن اسعار اغلاق البورصات مساء الجمعة ووقف التعامل على المعدن الأصفر وحقق الذهب عالميا قبل الاغلاق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى مدعوما بتراجع الدولار الأمريكى وانخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.2%، مع انحسار القلق من تغير اجراءات مجلس الإحتياطى الفيدرالى نحو الفائدة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التداول اليوم السبت 22 مايو، 829.05 جنيه للجرام ، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التداول اليوم السبت 1,882 $ للأوقية.

المصري اليوم تنشر سعر الذهب اليوم السبت 22 مايو بمحلات الصاغة فى مصر بدون المصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 918 إلى 920 عيار 22 841 إلى 843 عيار 21 803 إلى 805 عيار 18 688 إلى 690 عيار 14 535 إلى 537 عيار 12 459 إلى 460 الاونصة 28,470 إلى 28,541 الجنيه الذهب 6450 إلى 6455 الكيلو 915,714 إلى 917,725

سعر الذهب اليوم السبت 22 مايو 2021 بأسواق المال فى مصر وعالميا

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 947.46 جنيه $60.50 سعر الذهب عيار 22 868.52 جنيه $55.46 اسعار الذهب عيار 21 829.05 جنيه $52.94 اسعار الذهب عيار 18 710.61 جنيه $45.38 سعر الذهب عيار 14 552.69 جنيه $35.29 سعر الذهب عيار 12 473.73 جنيه $30.25 سعر الذهب عيار 9 355.30 جنيه $22.69 اسعار أوقية الذهب 29,466 جنيه $1,882 اسعار جنيه الذهب 6,632 جنيه $423.54 اسعار كيلو الذهب 947,464 جنيه $60,505

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