شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت .. نشاط الرياح والحرارة تنخفض 4 درجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشير تقرير هيئة الأرصاد الجوية إلي إنخفاض فى درجات الحرارة اليوم يصل إلي 4 درجات على القاهرة عن درجة الحرارة العظمي أمس، و3 درجات فى الإسكندرية ودرجة فى الأقصر وأسوان، وتكون درجة الحرارة الأعلى فى مصر ضمن تقرير الطقس اليوم هي 39 درجة للعظمي.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس Weather شديد الحرارة اليوم على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا ومعتدلاً خلال الليل، ويكون حارًا على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري نهارًا ومعتدل على الجنوب خلال ساعات الليل، ويصبح معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ويكون لطيف خلال الليل.

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وإرتفاع الموج يتراوح بين 2.5 مترًا و3.5 مترً والرياح شمالية غربية، وتكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

أبرز الظواهر الجوية خلال طقس اليوم وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وتكون هناك فرصة سقوط أمطار ضمن تقرير حالة الطقس فى مصر اليوم على مناطق من شمال وجنوب سيناء بشكل متقطع.

يكون إتجاه الرياح اليوم شمالية غربية وتصل سرعتها إلي 20 عقدة على السواحل الشمالية وبينما تكون 19 عقدة على شمال الصعيد وتكون 18 عقدة على جنوبه، وبكون اتجاه الرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبري وتصل سرعتها إلي 20 عقدة.

حالة الطقس غدًا السبت.. انخفاض الحرارة 4 درجات ونشاط الرياح

درجات الحرارة المتوقعة فى مصر اليوم

يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في القاهرة اليوم لتصل إلي 30 درجة للعظمي بدلاً من 34 خلال طقس أمس الجمعة، وتكون الصغري 18 درجة، وتنخفض درجة الحرارة اليوم فى الإسكندرية إلي 25 درجة بدلاً 27 درجة للعظمي وتصبح الصغري 19 درجة، كما تنخفض درجة الحرارة فى أسوان وإدفو والأقصر وأبو سمبل لتصبح 39 درجة للعظمي مقارنة بدرجة الحرارة أمس الجمعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال تقرير الطقس اليوم فى دمنهور 27-18،طنطا 29-18، شبين الكوم 30-18، بلطيم 26-18، مطروح 24-17، سيوة 29-18درجة، السلوم 25-18.

وتكون درجات الحرارة فى الزقازيق 30-1، وبورسعيد 25-18، دمياط 25-18، المنصورة 29-18، رفح 25-20، الإسماعيلية 30-18، السويس 30-18، العريش25-19، الغردقة 33-24، شرم الشيخ 34-25.

وتكون درجات الحرارة فى جنوب مصر وفق تقرير الأرصاد عن حالة الطقس اليوم كما يلي: الفيوم والمنيا وبني سويف 32-20، أسيوط 33-21، سوهاج 35-24، أسوان وإدفو 39-26، قنا 37-24، أبوسمبل والأقصر 39-25، والوادي الجديد 37-23 درجة.