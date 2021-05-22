شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2462 قضية تموينية متنوعة بإجمالى 317 طنا فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين من ضبط 2462 قضايا تموينية متنوعة خلال شهر إبريل بإجمالى مضبوطات حوالى 317 طنا، وذلك فى إطار الحملات التى تم شنها على المحلات العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحلات العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير، تلقاه "محافظ الجيزة" من مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال شهر إبريل والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس أسفرت الحملات عن ضبط 41 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 300 طن عبارة عن "سمن شورتنج وسكر وبلح الشام وصابون ومنظفات بالليمون وإريال وكلوركس وأرز وعدس وورق عنب وملح طعام وجبنة لحوم وبلح وعجوة وزيتون مخلل وشطة مطحونة ودبس رمان وعسل أسود وسلامى ودواجن ولحم جاموسى وكبدة وتمر هندى وجوز هند مبشور وبودرة عصير وطحينة وكمامات طبية ومسك أكسجين ومستحضرات تجميل وحبة البركة وتفاح ودقيق وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

كما تضمن التقرير عن ضبط 786 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى 10 أطنان تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء على دقيق بلدى مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 455 قضية فى مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأعلى من السعر الرسمى، وفى مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط 32 قضية بإجمالى 7 أطنان إلى جانب ضبط 1116 قضية فى مجال المحلات العامة و32 قضية فى مجال البدال التموينى .