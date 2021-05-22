شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى بشوارع القاهرة التاريخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت شعلة أولمبياد الطفل المصرى من أمام مسجد السلطان حسن بجانب القلعة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجابت شوارع القاهرة التاريخية وذلك لتشجيع الأطفال على المشاركة فى المبادرة، وحمل الشعلة ثلاثة شباب حيث تجولوا فى شوارع القاهرة التاريخية من مسجد السلطان حسن بجانب القلعة وصولا إلى ديوان عام محافظة القاهرة .

وأكد حسن حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، أن المبادرة ستكون موجهة للأطفال من سن 12وحتى 14 عاما فى 12 لعبة رياضية بجميع الأطفال الحاملين لجنسية المصرية.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين الاستعدادات التى تجرى لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصرى للطلائع فى نسخته الثالثة 2021 والذى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتهدف أولمبياد الطفل المصري، إلى اكتشاف مواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري، وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات والمسابقات.