صور.. وزير الإسكان يتابع مراحل تنفيذ سد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لسد ومحطة توليد كهرباء جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، بعقد اجتماع مع مسئولي المشروع.

جاء ذلك بحضور محمد جابر أبوالوفا، السفير المصري بتنزانيا، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولي التحالف المصري المُنفذ للمشروع "شركتي المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة السويدي إلكتريك.

وفي بداية الاجتماع قال الدكتور عاصم الجزار: سعيد بوجودي بهذا المشروع للمرة الرابعة، ونحن هنا للوقوف على مدى تقدم المشروع بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا للمشروع.

وأضاف وزير الإسكان: نود أن نرسل رسالة للتحالف المصري المنفذ للمشروع، نحن معكم ونقدر جهودكم المبذولة في هذا المشروع، وسنعمل على توفير المستلزمات الطبية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكم، لتوفير الحماية من الإصابة.

وأوضح وزير الإسكان: لدينا لجنة مشكلة بقرار وزاري، وتكليف من الرئيس، لمتابعة المشروع، ونقدم تقرير شهري عن الموقف التنفيذي لاهتمامنا بالمشروع.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح عن الموقف التنفيذي للمشروع، وانتهاء المرحلة الأولى من تحويل مجرى النهر، وتم عرض فيديو يوضح الموقف التنفيذي.

كما تم استعراض كميات الحفر التي تمت، ونسب تنفيذ الخرسانة المسلحة، والطرق، وموقف تصنيع المهمات، واستعراض أعداد العمالة المصرية والتنزانية وغيرهما بالمشروع.​