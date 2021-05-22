شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مرافقو الجرحى الفلسطينيين يشيدون بالدور المصري وموقف الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد مرافقو الجرحي الفلسطينيين بالدور الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني.

وقالت دينا محمد يوسف الخوالده، والدة المصابة نغم اسماعيل محمود، أن المصريين يقفون وقفة كبيرة مع الشعب الفلسطيني، موجهة الشكر للقيادة والشعب المصري على الوقوف مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف منير أبراهيم عايش، والد المصاب عليان منير عايش، أن مصر قلب العروبة النابض، وأن الرئيس السيسي صاحب مبادرة وقف اطلاق النار التي يثمنها كل فلسطيني.

ووجه عايش الشكر والتقدير للدور المصرى الكبير الداعم للشعب الفلسطينى، سواء في فتح معبر رفح البري والمستشفيات المصرية لاستقبال الجرحي، ودعم قطاع غزة بالمساعدات المتنوعة.

وقال خالد ابراهيم جراد، والد المصاب محمد خالد جراد،أن الدور والدعم ليس غريبا على مصر الشقيق الأكبر لكل العرب، وأن هذا هو قدرها الذي جعلها المدافع الأول عن حقوق الفلسطينيين والعمل على صيانتها على مدى أكثر من 7 عقود تحمل فيها الكثير من الألم والمعاناة من أجل قضيتهم .

وقدم جراد الشكر لكل أجهزة الدولة المصرية التي سخرت كافة جهودها من أجل خدمتهم والعمل على راحتهم، والى الشعب المصرى الشقيق وكافة المنظمات والفئات الذين استنهضوا كل ما في وسعهم من أجل دعم الشعب الفلسطينى وتوفير كافة احتياجاته ومطالبه.

مرافق فلسطيني

استقبال الجرحي الفسطينييين

استقبال الجرحي الفسطينييين